Inter Inter enfrenta o Avenida neste domingo, em jogo de estreia no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

A bola começa a rolar às 16h, com portões fechados no Beira-Rio. (Foto: João Batista/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Às 16h deste domingo (21), o Inter recebe no estádio Beira-Rio o Avenida, de Santa Cruz do Sul, em jogo que marca a estreia das equipes no Campeonato Gaúcho de 2024. O confronto terá portões fechados ao público, já que o Colorado ainda cumpre suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a uma briga de atletas na partida contra o Caxias pelas semifinais do torneio do ano passado.

Na tarde desse sábado, o grupo colorado realizou o último treinamento antes do duelo. Os atletas participaram de atividades físicas, técnicas e táticas, sem acesso pela imprensa. O técnico Eduardo Coudet realizou os ajustes finais sem revelar a escalação que estará em campo no apito inicial.

Ele não conta com o zagueiro Mercado e o meia Alan Patrick, suspensos, além do goleiro Rochet, que se recupera de lesão. Já o meia Maurício foi convocado para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica.

Por outro lado, estão disponíveis os novos contratados: o atacante Lucas Alario, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o arqueiro Ivan Quaresma tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e podem vestir pela primeira vez a camisa do clube.

O time colorado vem de uma temporada de altos e baixos e, por isso, foi um dos times que mais se movimentou no mercado para aquisição de jogadores. Já o Avenida lutou até o final da temporada passada para permanecer na elite do Gauchão. Para este ano, a equipe busca fazer um campeonato mais equilibrado, sem risco de queda, além de buscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

2024-01-20