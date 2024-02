Inter Inter enfrenta o Brasil de Pelotas pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho; acompanhe

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

O Inter tem 100% de aproveitamento em casa no Gauchão. Foto: Rede Pampa O Inter tem 100% de aproveitamento em casa no Gauchão. Foto: Rede Pampa

Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter encara nesta quarta-feira (14) o Brasil de Pelotas. A partida começa às 21h30min no Beira-Rio. Com 16 pontos na tabela, o time comandado por Eduardo Coudet vai atrás de mais uma vitória para tentar manter a liderança do torneio estadual.

A preparação do Inter para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (13) no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou um treinamento fechado, optando pela privacidade para realizar os últimos ajustes do time que entrará em campo.

A grande novidade do dia foi o retorno de Mauricio. O meio-campista estava com a Seleção Brasileira pré-olímpica na Venezuela e agora fica à disposição da comissão técnica. O Inter tem 100% de aproveitamento em casa no Gauchão.

Ficha técnica

Escalação do Inter

– Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick, Alario e Enner Valencia. Técnico: Lucho González.

Escalação do Brasil de Pelotas

Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco, Zé Pedro, Bruno Reis e Jeffinho; Anderson Recife, Maicky, Yander e Marcinho; JP Bardales e Robinho. Técnico: Fabiano Daitx.

Arbitragem

Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), Maira Mastella Moreira (RS), Conrado Bittencourt Berger (RS) e Joseph Ribeiro Lopes (RS).

Inter enfrenta o Brasil de Pelotas pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho; acompanhe

