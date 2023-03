Inter Inter enfrenta o Caxias no estádio Centenário pela semifinal do Campeonato Gaúcho; acompanhe

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Este é o primeiro confronto das semifinais do Gauchão Foto: Reprodução/Twitter Este é o primeiro confronto das semifinais do Gauchão (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Inter entra em campo neste sábado (18), às 16h30min, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão. A partida abre as semifinais do Campeonato Gaúcho de 2023.

O Colorado, que não fez uma campanha regular, está buscando embalar na competição. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes ficou em segundo lugar com 22 pontos, atrás apenas do líder Grêmio. O Inter tem o melhor ataque do torneio com 22 gols.

O time da Serra Gaúcha defende a invencibilidade de dez jogos. O Caxias quer aproveitar o fator local para conseguir um resultado que o deixe vivo para a partida de volta, no estádio Beira-Rio. O time ficou em terceiro lugar com 20 pontos e perdeu apenas na estreia do estadual para o Grêmio.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Matheus Dias (Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano

Técnico: Mano Menezes

Provável escalação do Caxias

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Vini Guedes, Marciel e Peninha; Jean Dias, Diego Rosa e Eron

Técnico: Thiago do Carvalho

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor e Fabricio Lima Baseggio

Quarto árbitro: Francisco Soares Dias

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Assistente do VAR: Flavio Gomes Barroca

Observador do VAR: Jose Antonio Chaves Franco Filho

