Inter Inter enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão Feminino Sub-20

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Em busca do tricampeonato nacional, Gurias Coloradas encerraram a primeira fase da competição liderando o Grupo B, com 100% de aproveitamento Foto: Juliana Zanatta/Internacional Em busca do tricampeonato nacional, Gurias Coloradas encerraram a primeira fase da competição liderando o Grupo B, com 100% de aproveitamento (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

O Inter enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (5), às 15h, no estádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. O jogo marca o retorno da equipe à competição após o adiamento dos jogos devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Em busca do tricampeonato nacional, as Gurias Coloradas encerraram a primeira fase na liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento. Ao todo, foram cinco vitórias, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos. Na 5ª rodada e até então última disputada, o Inter goleou o Avaí-Kindermann por 10 a 0, em partida realizada no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Os ingressos para o duelo contra o Corinthians são gratuitos e podem ser adquiridos através da plataforma Mundo Colorado, além da doação de 1 quilo de alimento não perecível a ser entregue no acesso ao estádio. Os donativos serão destinados aos desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

