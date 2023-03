Inter Para garantir o segundo lugar, Inter enfrenta o Esportivo no Beira-Rio pelo Gauchão

11 de março de 2023

O Inter já está classificado para as semifinais, enquanto o Esportivo luta para não ser rebaixado Foto: Reprodução O Inter já está classificado para as semifinais, enquanto o Esportivo luta para não ser rebaixado (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter entra em campo neste sábado, às 16h30min, no estádio Beira-Rio, contra o Esportivo. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Gaúcho. Inter é o vice-líder da competição, com 19 pontos, e o Esportivo é o penúltimo, com seis pontos e na zona de rebaixamento.

O Inter já está classificado para às semifinais do Gauchão. Para está partida, o time de Sidnei Lobo, já que Mano Menezes está suspenso, busca retomar a tranquilidade e confirmar a segunda colocação da competição sem depender de resultados paralelos.

Já o Esportivo tenta uma vitória e precisa torcer para que o São Luiz tropece diante do Aimoré para não ser rebaixado para a segunda divisão.

Escalação do Inter

John; Mário Fernandes, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Matheus Dias, Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patricl, Wanderson e Luiz Adriano

Técnico do Inter: Sidnei Lobo

Escalação do Esportivo

Rafael Copetti; João Gabriel, Cleyton e Jean Pablo; Márcio Lima, Fabrício Lusa, Vinicius Kiss, Leandro Bulhões e Roger Bastos; Richard e Flávio Torres.

Técnico do Esportivo: Carlos Moraes

Arbitragem

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn

Auxiliares: Fagner Bueno Cortes e Mateus Olivério Rocha

Quarto árbitro: Joseph Ribeiro Lopes

