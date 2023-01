Inter Inter enfrenta o Juventude pelo Gauchão no estádio Beira-Rio, neste sábado

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jogo marca a estreia Colorada na temporada em partidas oficiais Foto: Reprodução Partida marca a estreia Colorada na temporada em partidas oficiais (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para a estreia da temporada 2023, o Inter enfrenta o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio, às 19h, em Porto Alegre. O Inter luta para ser campeão do estadual, já que desde 2016 o clube não vence o Gauchão.

O Colorado inicia a temporada com o mesmo técnico e com o mesmo time-base de 2022. Assim como encerrou o ano, o Inter quer repetir a performasse e tentar levantar a taça do Gauchão.

Já o Juventude, rebaixado no ano passado, quer iniciar um novo momento. Celso Roth está no comando para tentar criar um outro ciclo no clube da Serra Gaúcha. A última vez que o Juventude foi campeão estadual foi em 1998.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão

Provável escalação do Juventude

Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes; Jean Irmer, Mandaca, Jadson, Emerson Santos e Vitinho; Samuel Granada (Vini Paulista)

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi Assistente 2: Juarez de Mello Junior Quarto árbitro: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo Acompanhe na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter