Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Técnico Mano Menezes realizou o terceiro treinamento da semana Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter está se preparando para enfrentar o Botafogo (RJ) no domingo (16), às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (13), o Colorado realizou o terceiro treinamento da semana dando sequência a preparação para o confronto contra os cariocas.

O técnico Mano Menezes comandou atividades de posse de bola em curto espaço. Depois, o treinador separou o elenco entre três equipes para comandar um exercício tático. Enquanto duas equipes se enfrentavam de um lado do gramado, o outro realizava atividades de cruzamentos e finalizações.

Com 57 pontos, o Inter é o vice-líder do Campeonato Brasileiro dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. O time do Inter está a 10 pontos do líder Palmeiras e a 3 pontos do terceiro colocado Corinthians.

