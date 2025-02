Inter Inter faz último treinamento antes de receber o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Por opção do técnico Roger Machado, o treinamento foi fechado no CT Parque Gigante Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter finalizou, nesta sexta-feira (28), sua preparação para enfrentar o Caxias, no Beira Rio. A partida acontece neste sábado (1º), às 21h30min. O Colorado inicia com vantagem por ter vencido a partida de ida por 2 a 0 no Centenário.

Sob o comando de Roger Machado, a equipe realizou um treino fechado no CT Parque Gigante. O técnico optou pela privacidade no treinamento para realizar os últimos ajustes no time titular antes do confronto decisivo.

Após as polêmicas de arbitragem que assombraram o Campeonato Gaúcho, a FGF definiu que nesta partida, o árbitro de vídeo será de fora do Rio Grande do Sul.

