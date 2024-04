Inter Inter finaliza semana de treinos para enfrentar o Flamengo no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Coloradas tiveram semana intensa de treinos para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (21) Foto: Juliana Zanatta/Internacional Coloradas tiveram semana intensa de treinos para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (21) (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas concluíram a preparação para o duelo contra o Flamengo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Em busca da primeira vitória na disputa, o grupo se reapresentou na última terça-feira (16) e contou com uma semana intensa de trabalhos físicos, técnicos e táticos.

Inter e Flamengo se enfrentam pela 11ª vez. A partida será realizada, neste domingo (21), às 10h30, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS.

Na quinta-feira (18), o preparador físico Luiz Rodrigo de Oliveira conduziu as primeiras atividades do dia com uma corrida de alta intensidade. Em seguida, o técnico Jorge Barcellos comandou os trabalhos de organização tática no sistema de jogo desejado. A jogadoras complementaram os trabalhos com exercícios de membros superiores, na academia.

Na sexta (19), o plantel iniciou a preparação com um pré-treino de força em campo e exercícios de velocidade. Na sequência, Barcellos comandou trabalhos de transição, cruzamentos e finalizações. Nas atividades deste sábado (20), o comandante colorado realizou os últimos ajustes na equipe.

Ingressos estão disponíveis no site do clube. Torcedores também podem doar 1 quilo de alimento não perecível logo no acesso ao CT.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-finaliza-semana-de-treinos-para-enfrentar-o-flamengo-no-brasileirao-feminino/

Inter finaliza semana de treinos para enfrentar o Flamengo no Brasileirão Feminino

2024-04-20