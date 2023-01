Inter Inter goleia o São Luiz por 4 a 0 e conquista primeira vitória no Gauchão 2023

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Com o resultado, o Inter chega aos 5 pontos no campeonato, na segunda colocação (antes do encerramento da rodada) Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com o resultado, o Inter chega aos 5 pontos no campeonato, na segunda colocação (antes do encerramento da rodada). (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Debaixo de muita chuva neste sábado (28) em Porto Alegre o Internacional desencantou e venceu o São Luiz por 4 a 0 no Estádio Beira-Rio. Os gols foram marcados por Wanderson, Pedro Henrique (2) e Rodrigo Moledo.

Com o resultado, o Colorado chega aos 5 pontos no campeonato, na segunda colocação (antes do encerramento da rodada). O próximo jogo do time será na quinta-feira (02), às 16h30, novamente no Beira-Rio, contra o Ypiranga.

O jogo

Primeiro tempo

14min – De fora da área, Mauricio arrisca chute rasteiro. Ela sai em tiro de meta para o São Luiz.

16min – Contragolpe em alta velocidade, de Mauricio para Pedro Henrique. O atacante deixa com Wanderson, que arrisca da entrada da área. Debaixo de forte chuva, o goleiro não segura a bola encharcada e o Inter tiro o zero do marcador. 1 a 0 Inter.

22min – De fora da área, Pedro Henrique recebe com espaço e solta o canudo. Em curva, ela sai ao lado.

25min – De cavadinha, Alan aciona Bustos, que recebe já dentro da área e cruza rasteiro. PH chuta, mas a zaga bloqueia. De pé em pé!

27min – Acionado por bonita inversão de Renê, Mauricio domina pela direita da grande área e chuta forte. O goleiro faz a defesa e Alan Patrick, no rebote, chuta com direção. No último instante, a zaga corta por escanteio.

29min – Por cima! Mais um passe açucarado de Alan, agora para Wand, que chuta forte demais.

32min – Alan entorta dois rivais e aciona Wanderson. Da quina esquerda da área, o camisa 11 chuta colocado, com curva, e quase amplia.

43min – Alan lançou, Pedro Henrique recebeu próximo do campo de defesa, disparou para o ataque, invadiu a área e deixou o rival no chão. Adversário responde com um carrinho!

45min – Pedro bateu com muita segurança no canto direito e balançou a rede visitante para fazer Inter 2, São Luiz 0.

Segundo tempo

2min – Wanderson recebe de Pena, deixa a zaga comendo poeira e chuta rasteiro. Chute sai ao lado do gol.

8min – De novo no contragolpe, o Inter chega com perigo. Pedro Henrique abre na direita para Mauricio, que solta a bomba. Rival espalma.

11min – Éderson e Mizael saem no São Luiz. Entram Ygor e Jonh Lennon.

13min – Da entrada da área, Pedro Henrique aproveita o espaço e enche o pé.

14min – Da esquerda, Carlos de Pena cobra escanteio com classe. Na primeira trave, Pedro Henrique antecipa a marcação e dá uma cabeçada e amplia. 3 a 0 para o Colorado.

23min – Édipo e Lucas Evangelista em campo. São Luiz troca, e as saídas são de Jarro e Jonh Lennon, lesionado.

28min – Da direita, Mauricio cruza para Alanpa. Dentro da área, o 10 tenta o chute de primeira, mas coloca força demais.

37min – Estêvao, da quina esquerda da grande área, solta a bomba. Pablo voa e espalma pela linha de fundo.

38min – Pena cobra escanteio da esquerda. Agora, em direção à marca do pênalti. Ali, Moledo sobe no terceiro andar e cabeceia forte, para baixo. Pablo até toca nela, mas não consegue a defesa. 4 a 0.

43min – Mauricio, na entrada da área, recebe com liberdade, enquadra o corpo e chuta rasteiro. Pablo salva.

Ficha técnica:

Inter

Keiller, Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny (Matheus Dias), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick (Lucas Ramos) e Pedro Henrique (Alemão); Wanderson (Estêvão).

Técnico: Mano Menezes. São Luiz

São Luiz (0): Pablo; Mizael (Jonh Lennon)(Lucas Evangelista), Diego Rocha, Rafael Goiano e Márcio Goiano; Moisés, Paulinho Santos, Felipe Guedes (Mauricio), Laion e Jarro (Édipo); Éderson (Ygor Vinicius).

Técnico: Wiliam Campos. Gols: Wanderson, aos 16’/1ºT, Pedro Henrique, aos 46’/1ºT e aos 14’/2ºT, e Rodrigo Moledo, aos 38’/2ºT (I). Cartão amarelo: Diego Rocha (S). Público: 12.027.

Pagantes: 9.521.

Não pagantes: 2.506.

Renda: R$ 229.587,00. Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Maíra Mastella Moreira e Artur Avelino Birk Preissler. Quarto árbitro: Joseph Ribeiro Lopes.

