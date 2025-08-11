Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter inicia a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo pela Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Após vitória no Brasileirão, o grupo foi dividido entre atividades físicas e treino com bola no CT

Foto: Filype Maciel/Internacional
Após vitória no Brasileirão, grupo foi dividido entre atividades físicas e treino com bola no CT.

Começou mais uma semana decisiva para o Internacional. Na manhã desta segunda-feira (11), o elenco colorado se reapresentou e iniciou os treinamentos visando o confronto contra o Flamengo, pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. A partida de ida está marcada para esta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 1 no último sábado (9), com dois gols de Ricardo Mathias e um de Alan Patrick, pelo Campeonato Brasileiro, o foco da equipe agora se volta totalmente para a competição continental.

O treino desta segunda-feira foi dividido em dois grupos. Os jogadores que iniciaram o duelo em São Paulo realizaram atividades físicas na academia, enquanto o restante do elenco participou de trabalhos com bola no gramado, já de olho no desafio na capital carioca.

O jogo de volta contra o Flamengo será disputado na semana seguinte, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e definirá quem avança às quartas de final da Libertadores. A expectativa é alta, e o Clube do Povo busca repetir as boas atuações recentes para seguir firme na luta pelo título continental.

Vigilância Sanitária estadual acompanha ações para conter surto de bactéria multirresistente em hospital de Novo Hamburgo
