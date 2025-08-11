Inter Inter inicia a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo pela Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após vitória no Brasileirão, o grupo foi dividido entre atividades físicas e treino com bola no CT Foto: Filype Maciel/Internacional Após vitória no Brasileirão, grupo foi dividido entre atividades físicas e treino com bola no CT. (Foto: Filype Maciel/Internacional) Foto: Filype Maciel/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou mais uma semana decisiva para o Internacional. Na manhã desta segunda-feira (11), o elenco colorado se reapresentou e iniciou os treinamentos visando o confronto contra o Flamengo, pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. A partida de ida está marcada para esta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 1 no último sábado (9), com dois gols de Ricardo Mathias e um de Alan Patrick, pelo Campeonato Brasileiro, o foco da equipe agora se volta totalmente para a competição continental.

O treino desta segunda-feira foi dividido em dois grupos. Os jogadores que iniciaram o duelo em São Paulo realizaram atividades físicas na academia, enquanto o restante do elenco participou de trabalhos com bola no gramado, já de olho no desafio na capital carioca.

O jogo de volta contra o Flamengo será disputado na semana seguinte, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e definirá quem avança às quartas de final da Libertadores. A expectativa é alta, e o Clube do Povo busca repetir as boas atuações recentes para seguir firme na luta pelo título continental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-inicia-a-preparacao-para-o-duelo-decisivo-contra-o-flamengo-pela-libertadores/

Inter inicia a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo pela Libertadores

2025-08-11