Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Partida válida pela 14ª rodada ocorre no Maracanã, às 20h Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Partida válida pela 14ª rodada ocorre no Maracanã, às 20h (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Na manhã desta terça-feira (2), o elenco do Inter se apresentou no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e iniciou os trabalhos para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. A partida no Maracanã é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a atividade foi aberta para a imprensa. Os jogadores realizaram exercícios físicos e de troca de passes. Depois, com os portões fechados, a comissão técnica orientou treinamento com bola para os atletas que não iniciaram a partida diante do Criciúma, no último domingo (30).

A preparação para o jogo contra o tricolor carioca chega ao fim na tarde desta quarta-feira (3). Após o trabalho, a delegação colorada embarca para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o time da casa na quinta às 20h.

