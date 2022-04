Inter Inter intensifica preparativos para estreia na Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Primeiro desafio do Colorado no torneio continental está marcado para quarta-feira, no Equador. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A semana de trabalhos no Centro de Treinamentos do Inter continua intensa, em meio aos preparativos para a estreia na edição 2020 da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo da equipe gaúcha no torneio continental está marcado para a próxima quarta-feira (6), às 21h30min, contra o time 9 de Octubre, na cidade de Manta, Equador.

Após o jogo-treino no dia anterior (3 a 0 sobre o Cruzeiro-RS), durante a manhã desta quinta-feira (31) o grupo colorado realizou atividades táticas no Parque Gigante.

Os jogadores foram divididos em duas equipes e submetidos a um exercício de posicionamento e movimentação com a comissão técnica. O treinador Alexander Medina trabalhou a pressão ofensiva e a saída de bola defensiva.

Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Inter dará sequência à preparação para os próximos compromissos, que incluem o Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário na competição nacional é o Atlético-MG, fora de casa, na tarde de 10 de abril (domingo).

Palácios

Sem receber chances com Alexander Medina, o Inter está disposto a liberar Carlos Palácios caso receba alguma proposta. Desta forma, o Vasco realizou uma sondagem para contar com o atacante chileno. Entretanto, o negócio é considerado difícil..

No início do ano, Palácios positivou para covid e acabou desfalcando as primeiras semanas coloradas de pré-temporada. O jogador atuou em apenas uma partida em 2022, na derrota diante do São José. Além disso, ficou no banco de reservas contra o Aimoré, no Beira-Rio. No restante das 14 partidas, sequer foi relacionado.

Desde que chegou ao Inter em março de 2021, o chileno chegou como pedido do então técnico Miguel Ángel Ramirez. Atuando pelos lados do campo ou centralizado, o jogador nunca se afirmou com uma boa sequência. Com a camisa colorada até então, Palácios atuou em 36 partidas, deu três assistências e não marcou gol.

