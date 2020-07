Inter Inter lança meta para incentivar torcedores nas semanas finais da campanha Estaremos Contigo

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Foto: Divulgação/S.C.Internacional

Pensando em aumentar ainda mais o empenho da campanha Estaremos Contigo, o Inter quer passar os atuais 10 mil sócios engajados na campanha, e chegar a 15 mil até o próximo domingo (29).

Para acompanhar as novas adesões, um contador virtual foi implantado no site do Clube. O contador atualiza automaticamente o número de sócios engajados. “Queremos ver esse placar mudar a cada minuto. Mas ele só vai girar se o nosso torcedor atender o nosso chamado. Precisamos, mais do que nunca, da participação de todos. E temos certeza que os colorados não irão nos decepcionar”, destacou o vice-presidente, Marketing e Mídia do Clube, Nelson Berny.

A campanha Estaremos Contigo foi lançada no começo de junho e vai até o dia 2 de agosto. Além de dar uma camisa exclusiva, o clube possibilitará ao torcedor ter seu nome em um monumento que será erguido no Complexo do Beira-Rio no próximo ano. Para terem direito aos dois benefícios, os atuais ou novos sócios devem se manter adimplentes por no mínimo seis meses (recebendo a camisa ao final do último pagamento).

Para os que quiserem antecipar, a campanha permite que os torcedores possam quitar as seis (06) mensalidades de uma única vez e retirarem a camisa com os patches no Beira-Rio, tão logo a pandemia permita. Todas as categorias participam da campanha.

Para os que cancelaram suas matrículas há menos de 12 meses, período em que normalmente não poderiam retornar ao quadro social, o Inter decidiu que todos serão aceitos como novos sócios (também até o dia 2/08) e, com isso, participarão da campanha, ganhando a camisa exclusiva e o nome eternizado no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

