Esporte Inter leva gol relâmpago, mas vira diante do São Luiz e garante terceira vitória seguida no Gauchão

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Inter conquistou a terceira vitória seguida no campeonato Gaúcho e a vítima da vez foi o São Luiz, em Ijuí. O time de Eduardo Coudet, que foi há campo com a formação titular que deve enfrentar a Universidad, até saiu tomando um susto logo aos 28 segundos, mas ainda no primeiro tempo conquistou a virada e no fim a vitória.

O jogo

Na última oportunidade de testar os titulares antes da estreia na Libertadores, Eduardo Coudet levou a campo o time completo, apenas com a preservação de Paolo Guerrero que sequer viajou. Contudo, o começo não foi o esperado. Na saída de bola e em uma jogada equivocada, o São Luiz criou uma jogada pela esquerda e Michel no centro da área ganhou de Cuesta e abriu o marcador aos 28 segundos de jogo.

Mostrando a mesma intensidade dos últimos jogos, o time de Coudet marcou alto o tempo todo. E aos poucos sofria com os contra-ataques, mas que eram bloqueados pela defesa colorada. Assim, com a pressão alta foi que o time empatou. Thiago Galhardo roubou a bola e fuzilou de perna esquerda pra empatar o jogo. E ainda havia tempo pra mais.

D’Alessandro cobrou escanteio, Patrick ajeitou no segundo pau e Moledo voou mais alto que todos pra virar o jogo pro Inter. No fim do primeiro tempo o Colorado ainda queria mais. Uma boa jogada pela direita e Rodinei rolou pra trás procurando D’Alessandro que foi derrubado. Pênalti. O Argentino bateu e marcou o terceiro na partida.

No segundo tempo os times voltaram buscando o resultado. O Inter queria manter a estabilidade no placar, mas o São Luiz buscava descontar e conseguiu.

Em jogada feita pela direita, o cruzamento encontrou Tácio, livre, que colocou no canto direito de Marcelo Lomba, diminuindo o placar. Porém, a alegria do time de Ijuí durou pouco. Marcos Guilherme, que entrou no segundo tempo, botou velocidade no jogo e pela direita cruzou rateiro. Para afastar o goleiro Lúcio tocou na bola e deixou nós pés de Edenílson que marcou o quarto.

Com o placar assegurado, Coudet começou a preservar jogadores. D’Alessandro deu espaço para Sarrafiore ganhar uns minutos a mais na competição. Mas o São Luiz queria jogo. Na reta final pelo lado esquerdo de defesa do Inter, Moisés sofreu bastante na marcação e em uma delas, o cruzamento veio e Michel marcou mais um, descontando para 4 x 3 e pondo números finais na partida.



O Inter volta a campo no sábado, 19h, em Erechim. O Colorado fará o duelo dos invictos diante do Ypiranga, no Colosso da Lagoa.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário