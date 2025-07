Inter Inter mira o camisa 7 de um gigante argentino

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Inter monitora a situação do paraguaio Matías Rojas Foto: Divulgação/Redes sociais Inter monitora a situação do paraguaio Matías Rojas. (Foto: Divulgação/Redes sociais) Foto: Divulgação/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a chegada de Alan Benítez, o Internacional atingiu o limite de estrangeiros inscritos para competições nacionais, que é de nove jogadores. Ainda assim, o Colorado segue atento no mercado e tem como alvo o meia paraguaio Matías Rojas, atualmente no River Plate. O jogador tem contrato até o fim do ano, mas o técnico Marcelo Gallardo já comunicou à diretoria que não pretende contar com o camisa 7 para o próximo ciclo.

Aos 29 anos, Rojas iniciou sua carreira profissional em 2014, pelo Cerro Porteño, e desde então acumulou passagens por clubes de expressão como Corinthians, River Plate e Inter Miami — equipe que tem Lionel Messi como estrela. Em sua trajetória, soma 264 partidas e 49 gols, com média de 0,18 gols por jogo. Para efeito de comparação, o atual camisa 10 do Inter, Alan Patrick, tem 485 jogos, 97 gols e média de 0,2 gols por jogo.

O paraguaio chegou ao Corinthians cercado de expectativas, mas permaneceu apenas seis meses no clube paulista. Segundo o próprio Rojas, um dos principais motivos para a saída foi uma dívida de R$ 5 milhões relacionada a direitos de imagem que o clube não teria quitado.

Pelo lado do Corinthians, pesaram também o baixo rendimento em campo e os problemas físicos. Em um curto intervalo, o meia desfalcou a equipe em seis partidas por conta de uma entorse no tornozelo e ainda faltou a três sessões de treino, o que agravou sua situação internamente.

Além do paraguaio, o Inter também monitora dois volantes sul-americanos: o colombiano Juan Portilla, que atua no Talleres e já recebeu uma proposta oficial do clube gaúcho; e o uruguaio Alan Rodríguez, capitão do Argentinos Juniors, que também está na mira da direção colorada e teria recebido uma oferta.

A diretoria, mesmo com o limite de estrangeiros atingido, estuda alternativas para ajustar o elenco e seguir reforçando a equipe para a sequência da temporada.

