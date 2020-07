Esporte Inter negocia contratação de jovem Yuri Alberto, do Santos

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Inter deve estar próximo de anunciar o atacante, Yuri Alberto, revelado no Santos. O atleta, de 19 anos, não encaminhou sua renovação com o Peixe, e seu vínculo com o clube vai até o final deste mês. Segundo Ademir Quintino, setorista do clube, em entrevista à Rádio Grenal, o Santos tentou renovar com o atleta, mas ele e seu empresário não aceitaram a proposta.

A proposta do colorado por Yuri Alberto, registrada na CBF e na FPF, prevê um salário mensal de R$ 200.000,00, em um contrato de cinco anos. O valor pode aumentar caso o atleta atue em pelo menos vinte partidas como titular. No documento também consta luvas (premiação por assinar) de R$ 5,2 milhões e direitos de imagem em uma única parcela de R$ 4,8 milhões. No que diz respeito aos direitos econômicos, o jogador ficaria com 15% dos próprios direitos econômicos, enquanto o Inter teria 85%.

Por meio de uma nota oficial, o Inter confirmou que está negociando com o atleta e afirma que vai processar o responsável pelo vazamento dos documentos da proposta. Confira:

“O Sport Club Internacional confirma que, dentro das normas que regem o mercado e na estrita observância da Lei, encaminhou para a Federação Paulista de Futebol e ao Santos Futebol Clube uma proposta para celebração de contrato com o atacante Yuri Alberto. O clube aguarda a finalização dos procedimentos legais pertinentes para dar andamento a eventual concretização de contratação. Lamentamos o vazamento da proposta, pelo que adotaremos os procedimentos administrativos, cíveis e/ou criminais cabíveis.”

Atleta da seleção pré-olímpica, Yuri fez cinco jogos e um gol em 2020 pelo Santos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

