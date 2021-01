Inter Inter oferece instalações para vacinações contra a Covid-19 em Porto Alegre

Na manhã desta sexta-feira (15), o presidente do Inter Alessandro Barcellos esteve no Palácio Piratini para uma reunião com o governador Eduardo Leite. Nesta conversa, o mandatário colorado oficializou o oferecimento do Gigantinho e do Centro de Eventos Arthur Dallegrave para a campanha de vacinação contra o coronavírus, que deve começar na próxima quarta-feira (20), conforme o que foi dito pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o presidente colorado, as estruturas disponibilizadas ficam, a partir de agora, a critério do poder público estadual. O governador Eduardo Leite ainda elogiou a atitude do Inter: “É um gesto muito bonito do Internacional. É importante contar com a compreensão de todos. E a gente agradece gestos como esse, é importante saber que a gente conta com essa retaguarda de estrutura e, também, a parte de mobilização da sua torcida, conscientizando e ajudando na divulgação. Também é importante podermos aproximar e estabelecer a estratégia da própria comunicação da vacinação. (…) Eu tenho a expectativa de que nossos clubes de futebol possam ser, também, instrumentos de ajuda na conscientização da população. Se a gente quer ter estádios com as torcidas novamente, é muito importante que juntos a gente supere esse quadro da pandemia e a vacina é fundamental para isso”.

Alessandro Barcellos também destacou a importância do desta ação do clube: “O Internacional tem a obrigação de se colocar à disposição do governo com as suas estruturas, com toda a infra que hoje faz parte do complexo Beira-Rio, pra que a gente possa agora, no momento em que finalmente teremos as vacinações, ajudar o estado e a população. Tenho certeza que o senhor, com a responsabilidade que tem e o trabalho que tem feito, reconhece esse nosso gesto importante, da mesma forma que a gente reconhece a maneira com que o governo acolheu essa nossa iniciativa. Tenho certeza que teremos aí uma bela parceria em prol dos gaúchos e das gaúchas que tanto precisam dessa vacina”.

O Inter recebe o Fortaleza no próximo domingo (17), às 20h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

