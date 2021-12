Inter Inter pega o Atlético-GO nesta segunda com provável volta de Rodrigo Lindoso

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

O meia Lindoso é peça fundamental para o Inter buscar a classificação para a Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O técnico Diego Aguirre evita confirmar a escalação do Inter para o jogo desta segunda-feira (6) contra o Atlético-GO, fora de casa, mas o time conta com um importante trunfo para reencontrar o caminho das vitórias. Com Rodrigo Lindoso novamente à disposição, o treinador poderá repetir a escalação que iniciou o Grenal 434 há exatamente um mês.

Foi no dia 6 de novembro que o time superou o maior rival por 1 a 0 no Beira-Rio. Taison marcou o único gol da partida, celebrado com festa por torcedores e jogadores, principalmente por aproximar o Grêmio do rebaixamento à Série B.

Nos seis jogos seguintes, porém, Aguirre sofreu com infortúnios e viu o time cair drasticamente de produção. Lesões, suspensões e até o desgaste de Edenilson o impediram de mandar a campo àquela escalação do clássico, que ofereceu uma das melhores atuações da equipe nesta segunda passagem do uruguaio pelo clube gaúcho.

Apenas Marcelo Lomba e Bruno Méndez foram titulares em todas as partidas neste intervalo. Edenilson até disputou os seis jogos, mas começou no banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá na Arena Pantanal por chegar no local da partida no mesmo dia do duelo. O camisa 8 estava à serviço da seleção brasileira.

O regresso de Lindoso era a peça que faltava para o Inter considerado o ideal atualmente. O volante tinha sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda, mas trabalhou no fim de semana e a expectativa é que participe do embate contra o Atlético-GO, nesta segunda-feira (6).

Desde o Grenal, o Inter tem apresentado dificuldades. Venceu apenas uma vez (o Athletico-PR, por 2 a 1), teve um empate (1 a 1 com o Santos) e quatro derrotas (2 a 1 para Juventude e Flamengo e 1 a 0 para Cuiabá e Fluminense). Para piorar, encara uma sequência negativa, sem ganhar há quatro jogos, com três derrotas no período.

As últimas escalações do Inter:

— Juventude 2 x 1 Inter: Lomba; Mercado, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Dourado, Lindoso, Edenilson, Mauricio e Palacios; Yuri Alberto

— Inter 2 x 1 Athletico-PR: Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, Palacios e Patrick; Cadorini

— Cuiabá 1 x 0 Inter: Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Mercado e Paulo Victor; Dourado, Johnny, Caio, Palacios e Patrick; Yuri Alberto

— Inter 1 x 2 Flamengo: Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Palacios

— Fluminense 1 x 0 Inter: Lomba; Mercado, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Saravia, Taison e Patrick; Palacios

— Inter 1 x 1 Santos: Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Palacios, Taison e Patrick ; Yuri Alberto

Dourado

A volta de Lindoso, porém, depende de confirmação do treinador. Aguirre demonstra entusiasmo com o desempenho de Carlos Palacios. Apesar de ainda não ter feito um gol sequer na temporada, o chileno ganhou prestígio e começou as últimas seis partidas.

Por outro lado, o retorno de Rodrigo Dourado é certo. O volante cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Santos e volta ao meio-campo. Patrick, que pegou um jogo de punição pela confusão no Grenal, está liberado.

A provável escalação tem Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Palacios), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Diego Aguirre sabe que é fundamental vencer para seguir na luta por uma vaga à próxima edição da Libertadores. O confronto com o Atlético-GO, válido pela penúltima rodada do Brasileirão, será disputado nesta segunda, às 20h, no Beira-Rio.

