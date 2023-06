Inter Inter perde de 1 a 0 para a Ferroviária pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão feminino

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

A partida de ida das quartas foi disputada neste domingo no Estádio Centenário. (Foto: Juliana Zanatta/S.C. Internacional)

As Gurias Coloradas foram superadas pela Ferroviária no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão A1, em Caxias do Sul, na tarde desse domingo (18). A partida foi disputada no Estádio Centenário e terminou com vitória de 1 a 0 da equipe paulista. O gol foi marcado por Luana, aos 37 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi de análise mútua entre as equipes, com superioridade na posse bola e de finalizações para as Gurias Coloradas. A melhor chance para o Inter veio aos 11 minutos, com Tamara lançando Priscila pela esquerda da área da Ferroviária. A camisa 19 Colorada limpou o lance, mas não acertou o ângulo na hora da finalização.

Na segunda etapa, as coloradas voltaram com forte ataque, com Belén Aquino dando trabalho à defensora rival. A Ferroviária também retornou com veneno nas finalizações, dando trabalho para a goleira Gabi Barbieri. Logo no início, aos 7 minutos, a centroavante Lelê fez jogada pelas costas de Isa Haas e chutou direto para as da goleira Colorada. O gol das adversárias saiu aos 37 minutos, a camisa 20, Daiane recebeu pela direita e cruzou para a capitã Luana, que bateu de primeira direto para o gol.

Na segunda partida das quartas, que será disputada no próximo domingo (25), às 10h, em Araraquara, o Inter terá de reverter o resultado: em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis. Para seguir direto para a semifinal, a equipe colorada precisa vencer por dois gols de diferença.

