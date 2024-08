Inter Inter perde para Ferroviária e está eliminado do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A primeira partida havia terminado empatada. Foto: Rafael Zocco/Ferroviária A primeira partida havia terminado empatada. (Foto:Rafael Zocco/Ferroviária) Foto: Rafael Zocco/Ferroviária

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está fora das semifinais do Brasileirão Feminino após perder nesta quarta-feira (28) por 2 a 0 para o time da Ferroviária. A vaga ficou com a equipe de Araraquara porque, na ida, o resultado foi uma igualdade de 1 a 1.

A Ferrovirária abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com Neném. Após o intervalo, aos 13 minutos, Mylena Carioca deu números finais ao marcador.

Agora, nas semifinais, as Guerreiras Grenás enfrentarão quem avançar entre São Paulo e Grêmio. Na partida de ida as paulistas venceram por 2 a 1.

Palmeiras classificado

Outra equipe a avançar na competição foi o Palmeiras, que ficou no empate de 2 a 2 com o Cruzeiro no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. As Palestrinas se garantiram nas semifinais porque triunfaram por 2 a 1 no confronto de ida. O próximo desafio na competição é o Corinthians, que deixou o Bragantino pelo caminho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-perde-para-ferroviaria-e-esta-eliminado-do-brasileirao-feminino/

Inter perde para Ferroviária e está eliminado do Brasileirão Feminino

2024-08-28