Inter Inter pode ter três mudanças para a partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mano Menezes (foto) avalia escalar Campanharo, Mauricio e Alemão entre os titulares Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano avalia escalar Campanharo, Mauricio e Alemão entre os titulares (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter pode ter algumas mudanças para a segunda partida do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O técnico do Inter, Mano Menezes, pode promover três mudanças na escalação dos onze titulares. O treinador pode escalar Campanharo, Mauricio e Alemão já no início da partida. Inter e Flamengo se enfrentam no domingo (23), às 11h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

As mudanças podem começar no meio-campo. Mauricio poderá ocupar a vaga de Pedro Henrique. Com isso, o esquema tático formaria uma linha de meias juntos com Alan Patrick e Wanderson. No comando de ataque, o centroavante deve ser Alemão, que fez gol contra o Metropolitanos na Libertadores da América.

Na posição dos volantes, Johnny saiu da equipe para a entrada de Campanharo. Recém contratado, o jogador de 31 anos apareceu bem contra o Metropolitanos e pode ser titular contra o Flamengo.

O Colorado volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (20), às 10h. O provável time para encarar o Flamengo tem: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo (Johnny) e Baralhas; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-pode-ter-tres-mudancas-para-a-partida-contra-o-flamengo-pelo-brasileirao/

Inter pode ter três mudanças para a partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

2023-04-20