Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

O treinamento que encerrou a preparação da equipe foi fechado no CT, nessa quinta-feira (7). (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Colorado finalizou os últimos ajustes para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (8), às 19h, o Inter entra em campo pela 33ª rodada em busca de mais três pontos na competição nacional e da 14ª partida sem perder.

O treinamento que encerrou a preparação da equipe foi fechado no CT. Na tarde dessa quinta-feira (7), o treinador Roger Machado optou pela privacidade para comandar as atividades técnicas e táticas no gramado. Em relação ao último jogo, o atacante Wesley fica de fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com 56 pontos conquistados, o Colorado está na quinta posição na tabela de classificação, com dois pontos atrás do G4 e ainda na luta por uma vaga para a Libertadores.

Trânsito e transporte

Segundo a EPTC, uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 16h. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Ônibus F993 Futebol – Cinco veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 16h. Após a partida, cinco veículos partirão da rua Nestor Ludwig e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

Lotação – A linha 10.4 – Ipanema sai da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. A linha também parte no sentido bairro-Centro, da rua Raphael Loro, no bairro Hípica. Após o jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a lotação 10.4 segue até o bairro Hípica.

Trânsito – A partir das 19h, será bloqueada a avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir da Rótula das Cuias, em razão da inversão de sentido promovida na avenida que, ao final do jogo, passa a ter fluxo apenas em direção ao Centro para facilitar a saída dos torcedores.

