Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter recebe o Fortaleza neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A equipe comandada por Roger Machado chega pressionada após um mês de agosto desastroso. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter recebe o Fortaleza neste domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um duelo que carrega mais do que três pontos: é uma tentativa de afastar o peso de um agosto marcado por eliminações e instabilidade. A equipe soma apenas 24 pontos e ocupa a 13ª colocação, com risco real de se aproximar da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Roger Machado chega pressionada após um mês de agosto desastroso. Foram eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ambas para o Flamengo, além de uma sequência de resultados ruins no Brasileirão.

Roger conta com retornos e baixas para o compromisso que pode selar sua permanência ou não no cargo de treinador. Os atacantes Vitinho e Valencia voltam de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, ambos sofridos na penúltima rodada contra o Flamengo. O primeiro pode ser titular por conta das negociações de Wesley com o Al-Rayyan.

A tendência é que Carbonero volte a ser titular. Bruno Tabata está suspenso. Gustavo Prado também é opção. Borré é outra ausência – levou cartão vermelho contra o Cruzeiro e também não poderá entrar em campo contra o Leão da Pici. Já o volante Thiago Maia, desfalque no último jogo por conta de um desconforto na coxa, pode ser novidade na escalação.

Já o Fortaleza, apesar de estar na penúltima posição, com 18 pontos, tenta se reerguer após uma série de derrotas. O clube cearense vê no duelo contra o Inter uma chance de recuperação, especialmente por já ter vencido o Colorado em momentos decisivos.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Eduardo Bolsonaro nos EUA: deputado pode perder o mandato por faltar? Entenda o que dizem as regras da Câmara
Lula cobrou maturidade política de ministros do PT para que projetos pessoais sejam deixados de lado
https://www.osul.com.br/inter-recebe-o-fortaleza-neste-domingo-pelo-campeonato-brasileiro/ Inter recebe o Fortaleza neste domingo pelo Campeonato Brasileiro 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Grêmio Grêmio encara o líder Flamengo no Maracanã em busca de redenção no Campeonato Brasileiro
Pode te interessar

Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial

Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão

Inter Adeus a Luis Fernando Verissimo: o cronista que eternizou o torcedor do Inter

Inter Inter tenta afastar o desgosto de um agosto de crise