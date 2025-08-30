Inter Inter recebe o Fortaleza neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

A equipe comandada por Roger Machado chega pressionada após um mês de agosto desastroso. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter recebe o Fortaleza neste domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um duelo que carrega mais do que três pontos: é uma tentativa de afastar o peso de um agosto marcado por eliminações e instabilidade. A equipe soma apenas 24 pontos e ocupa a 13ª colocação, com risco real de se aproximar da zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Roger Machado chega pressionada após um mês de agosto desastroso. Foram eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ambas para o Flamengo, além de uma sequência de resultados ruins no Brasileirão.

Roger conta com retornos e baixas para o compromisso que pode selar sua permanência ou não no cargo de treinador. Os atacantes Vitinho e Valencia voltam de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, ambos sofridos na penúltima rodada contra o Flamengo. O primeiro pode ser titular por conta das negociações de Wesley com o Al-Rayyan.

A tendência é que Carbonero volte a ser titular. Bruno Tabata está suspenso. Gustavo Prado também é opção. Borré é outra ausência – levou cartão vermelho contra o Cruzeiro e também não poderá entrar em campo contra o Leão da Pici. Já o volante Thiago Maia, desfalque no último jogo por conta de um desconforto na coxa, pode ser novidade na escalação.

Já o Fortaleza, apesar de estar na penúltima posição, com 18 pontos, tenta se reerguer após uma série de derrotas. O clube cearense vê no duelo contra o Inter uma chance de recuperação, especialmente por já ter vencido o Colorado em momentos decisivos.

