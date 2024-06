Inter Inter receberá doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul em jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

O elenco colorado e a delegação deverão se deslocar até Criciúma para a partida nesta quinta-feira Foto: Ricardo Duarte/ Internacional O elenco colorado e a delegação deverão se deslocar até Criciúma por volta das 19h desta quarta-feira (12) (Foto: Ricardo Duarte/ S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/ Internacional

Após vencer o Delfín-EQU na Copa Sul-Americana no último sábado (08), o Inter enfrentará o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A expectativa do clube é de lotar o estádio, e diante da possibilidade de uma grande circulação de torcedores, o Inter também busca arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com o comunicado do clube, “a Cruz Vermelha e a Equipe Multi-Institucional, estarão recebendo doações nos principais acessos do estádio, a partir das 18h”. Além disso, o Colorado destacou que principal contribuição deve ser de comida ou materiais de higiene e limpeza.

O último treino da equipe de Eduardo Coudet ocorreu na tarde desta quarta-feira (12), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS). O elenco colorado e a delegação deverão se deslocar até Criciúma por volta das 19h.

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐣𝐮𝐝𝐚𝐫 𝐧𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚! 💚❤️‍🩹💛 No duelo desta quinta-feira (13), no Heriberto Hülse, a Cruz Vermelha e a Equipe Multi-Institucional, estarão recebendo doações nos principais acessos do estádio, a partir das 18h. 👏🙏 Se possível, priorize a contribuição de… pic.twitter.com/nOpcVoqJW6 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 12, 2024

