Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Treinador disse que conversou com os jogadores sobre parte física antes de duelo em Barueri Foto: Reprodução reinador disse que conversou com jogadores sobre parte física antes de duelo em Barueri (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A escalação do Inter para o confronto contra o Palmeiras no Brasileirão foi confirmada apenas algumas horas antes do jogo, como destacado pelo técnico Eduardo Coudet após a derrota expressiva em Barueri para o Palmeiras. O treinador expressou sua preocupação com a fadiga resultante da sequência de partidas e revelou que a formação da equipe foi decidida ao meio-dia de sábado (11).

Nos últimos 24 dias, o Internacional participou de oito jogos, o que equivale a uma média de três dias entre cada compromisso. Com a atual pausa para a data FIFA, a equipe terá um intervalo de duas semanas sem entrar em campo, proporcionando uma possível melhoria significativa no condicionamento do time.

“Seguramente vai ver um time diferente, teremos tempo e fundamental na parte física, vamos chegar de outra maneira. Para armar o time hoje foi depois do meio-dia, perguntando como estava cada um. Às vezes um jogador pode entrar melhor fazendo aquecimento prévio e depois ver o que aguenta realmente e sabíamos que tínhamos troca segura, caso de Enner extenuado, caso do Alan, que no fim não saiu porque tínhamos outras trocas por necessidade”, disse Coudet.

Em relação à partida, Chacho avaliou que o Colorado teve um primeiro tempo positivo, mas lamentou a falta de efetividade na conversão em gols. Além disso, segundo o treinador, após sofrer o segundo gol, a equipe “perdeu o fôlego”.

“Sinto que a diferença esteve claramente na efetividade e contundência. No primeiro tempo tivemos chances também, eles fizeram uma e nós não fizemos a que tivemos. No segundo começamos bem, sinto que o segundo gol erramos muito. Com o cansaço depois do segundo gol o jogo terminou”, disse o treinador.

Após a derrota, o Inter permanece na 12ª posição, contabilizando 43 pontos, mas corre o risco de ser ultrapassado por Santos e Corinthians nos jogos deste domingo. A equipe gaúcha retornará ao campo no dia 26 de novembro, após a pausa para a data FIFA, enfrentando o Bragantino no Beira-Rio.

2023-11-12