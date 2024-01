A novela envolvendo Thiago Maia, do Flamengo, parece não ter fim. Após extensas negociações, o Internacional está se distanciando do negócio devido aos valores solicitados pelo clube carioca. No momento, a negociação está em impasse, apesar de haver um acordo com o volante.

De acordo com informações, o Flamengo estabeleceu um preço de 5 milhões de euros pelo jogador. A proposta atual do Inter está abaixo do montante solicitado pelo Rubro-Negro.

Diante dos valores requeridos, o clube gaúcho não parece disposto a prosseguir com a negociação. A possibilidade de concretizar a contratação só será viável caso o Flamengo diminua suas exigências pelo jogador.

É importante ressaltar que o Internacional já havia encaminhado um acordo com Thiago Maia. O jogador chegou a ser liberado da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. No entanto, a incerteza sobre o futuro levou-o a retomar os treinos no Ninho do Urubu.