Inter Inter renova o contrato com Lucas Ramos

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No grupo principal desde a temporada passada, o garoto soma 20 partidas pelo clube gaúcho Foto: Reprodução/Inter No grupo principal desde a temporada passada, o garoto soma 20 partidas pelo clube gaúcho (Foto: Reprodução/Inter Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional comunicou nesta sexta-feira (18), a renovação de contrato com o meio-campista Lucas Ramos. O novo vínculo vai até dezembro de 2025. O jogador integra o grupo principal desde 2021.

Na temporada de 2021, o seu primeiro ano no grupo principal, o meia recebeu chances na Libertadores, no empate contra o Always Ready, no estádio Beira-Rio. Na temporada de 2022, foram 10 aparições, cinco como titular e um gol marcado.

Lucas Ramos durante os treinamentos mostrou evolução e começou a encontrar o seus espaço entre os relacionados de Mano Menezes. Encerrou a temporada à frente de Estevão, Mauricio, Alan Patrick e Taison.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter