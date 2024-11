Inter Inter se prepara para voltar a campo após a pausa para a data FIFA

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Inter enfrenta o Vasco na próxima quinta-feira (21) Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter enfrenta o Vasco na próxima quinta-feira (21). (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã dessa segunda-feira (18), o Inter retornou aos treinos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O Colorado deu início a preparação para o confronto contra o Vasco, na quinta-feira (21), às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

Como é comum nos treinos comandados por Roger Machado, as atividades foram realizadas com os portões fechados. O técnico comandou atividades técnicas e táticas no gramado realizando os últimos detalhes no time que entrará em campo.

Rochet, Enner Valencia e Borré ainda não estão disponíveis para os treinamentos com o Inter, já que estão com suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ricardo Mathias, Luis Otávio e Gustavo Prado estão com a Seleção Brasileira sub-20 para um período de treinos.

Atualmente o Colorado ocupa a quinta posição na tabela, com 59 pontos, e busca uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano.

Dom Pedrito

No domingo (17), o Relacionamento Social do Clube do Povo participou de um evento organizado pelo Consulado do Internacional, em Dom Pedrito, que contou com a presença do ídolo colorado Clemer e do mascote Saci.

Mais de 200 pessoas estiveram presentes na Arena Mercio, onde foi realizado um torneio de futebol, foram realizadas associações e distribuídos brindes. O Relacionamento Social ainda visitou a sede do Consulado, um bar temático voltado à história do Clube do Povo, com exposição de camisetas, quadros e itens de acervo histórico.

20 de novembro

Devido ao feriado do dia 20 de novembro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, a Central de Atendimento ao Sócionão funcionará nesta quarta-feira (20). As atividades serão retomadas na quinta-feira (21), com o horário normal de funcionamento. As informações são do site do Inter.

