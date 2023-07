Inter Inter segue na preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para o duelo com o Palmeiras, o treinador Mano Menezes terá o retorno de Alan Patrick Foto: Ricardo Duarte/Inter Para o duelo com o Palmeiras, o treinador Mano Menezes terá o retorno de Alan Patrick (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a ventania e chuva que cerca Porto Alegre nesta quinta-feira (13), o grupo do Inter foi ao gramado e treinou para o próximo compromisso no Brasileirão. No domingo (16), às 18h30min, o clube gaúcho entra em campo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Palmeiras. O jogo é válido pela 15ª rodada da competição nacional.

No treinamento desta quinta-feira, o grupo de jogadores começou realizando exercícios físicos na academia e, logo depois, no gramado, com um circuito de força. Depois, na parte fechada do treino, o elenco realizou atividades táticas ajustando posicionamento e movimentação da equipe.

Para o duelo com o Palmeiras, o treinador Mano Menezes terá o retorno de Alan Patrick. Mauricio, Pedro Henrique e Johnny não treinaram com o grupo. A novidade foi o anúncio do goleiro Sergio Rochet. O uruguaio é o novo reforço colorado para a temporada e deve treinar com o elenco nos próximos dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-segue-na-preparacao-para-a-partida-contra-o-palmeiras-pelo-brasileirao/

Inter segue na preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão

2023-07-13