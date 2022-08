Inter Inter tem a segunda melhor campanha fora de casa

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter conquistou 17 pontos em 12 partidas, tendo 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, com 47% de aproveitamento. Após o triunfo contra o Avaí fora de casa, o colorado, subiu para a 5° colocação do campeonato brasileiro da Série A, e está colocado no G4 da competição, ficando atrás do 4° colocado, Corinthians, apenas no critério de desempate.

A equipe de Mano Menezes é a dona da segunda melhor campanha atuando fora de casa no campeonato, ficando atrás apenas do líder Palmeiras. O clube paulista soma 25 pontos em 11 partidas, e ainda não perdeu nenhuma partida atuando longe de sua casa.

A próxima partida do Inter é contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, na próxima segunda-feira (29), às 20h, em partida válida pela 24° rodada da Série A.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter