Inter Inter tem expectativa para captar cerca de R$ 200 milhões com lançamento de plano de debêntures

24 de abril de 2024

Colorado busca captar R$ 200 milhões para pagar parte da dívida e ganhar dinheiro para novos investimentos

Projetado desde o início de 2023, o Inter está perto de lançar no mercado uma iniciativa para captar cerca de R$ 200 milhões: uma linha de debêntures, são títulos de dívida de médio e longo prazos normalmente utilizados para o financiamento de projetos, aumento da capacidade produtiva e a reestruturação de dívidas. A ideia é apresentar o plano aos conselheiros do clube ainda em maio.

No caso do Inter, a captação serviria para mudar o perfil de uma parte da dívida, colocando dinheiro novo nos cofres, recursos que poderiam ser utilizados para reformar o Gigantinho e iniciar as obras do CT de Guaíba.

O próprio clube não pode lançar esse tipo de título, portanto, terá que buscar um parceiro para fazê-lo. Na prática, os investidores investem no Inter com a promessa de receberem seu dinheiro de volta, acrescido de juros e atualização monetária, após um tempo pré-fixado de mais de cinco anos.

Para garantir o pagamento aos investidores, o clube deve dar como garantia uma de suas receitas recorrentes, como as que vêm do pagamento das mensalidades de sócios.

