Inter Inter teria recebido notificação do Flamengo por atraso em parcela de Thiago Maia

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Clube adquiriu o volante em março prometendo pagar 4 milhões de euros em dez vezes ao longo dos próximos anos Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Flamengo notificou dois clubes brasileiros por dívidas em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. Tratam-se de Internacional e Corinthians, que contrataram Thiago Maia e Matheuzinho respectivamente.

O Inter de Porto Alegre recebe a notificação nesta terça-feira (03) referente à compra de Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões no câmbio da época). Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor é de 250 mil euros (R$ 1,55 milhão). O vencimento da mesma aconteceu no último dia 20.

É importante destacar que as 10 parcelas têm valores diferentes. Thiago Maia desembarcou em Porto Alegre no início de março. As tratativas, porém, começaram no final do ano passado. Desde que chegou, o jogador atuou em 21 partidas e marcou um gol com a camisa colorada. Atualmente, é titular no time montado por Roger Machado.

