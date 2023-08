Inter Inter treina no CT Parque Gigante após voltar da Argentina

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

O próximo compromisso da equipe é contra o Corinthians, às 18h30min de sábado (05), no estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter retornou da Argentina nesta quarta-feira (02) e foi direto ao CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para o treino. Depois do resultado de 2 a 1 em Buenos Aires, o Colorado recebe o River Plate-ARG em casa, na próxima semana, e precisa vencer o jogo para conquistar a classificação para as quartas de final da Libertadores.

Os jogadores que iniciaram a partida no Monumental de Núñez ficaram na academia realizando exercícios físicos e regenerativos, depois foram ao campo para atividades mais leves.

Enquanto o restante do grupo foi ao gramado e fez trabalhos com bola sob o comando do treinador Eduardo Coudet. O comandante argentino tem mais dois dias de treinamentos pela frente para ajustar o time que entrará em campo no fim de semana pelo Brasileirão.

O próximo compromisso da equipe é contra o Corinthians, às 18h30min de sábado (05), no estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada da competição nacional. Depois, na terça-feira (08), o Colorado recebe o River no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

2023-08-03