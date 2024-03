Inter Inter treina para as quartas de final do Gauchão em jogo contra o São Luiz de Ijuí

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

No sábado (09), às 16h30, o Inter entra em campo para enfrentar o São Luiz de Ijuí, no estádio Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter No sábado (9/3), às 16h30, o Inter entra em campo para enfrentar o São Luiz de Ijuí, no estádio Beira-Rio, Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter trabalhou forte no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para encarar as quartas de final do Campeonato Gaúcho. No sábado (09), às 16h30, o Colorado entra em campo para enfrentar o São Luiz de Ijuí, no estádio Beira-Rio, no jogo que decide um lugar nas semifinais da competição.

A preparação para a partida está a todo vapor no CT. Na manhã desta terça-feira (05), a comissão técnica comandada por Eduardo Coudet realizou diversas atividades no gramado.

Na parte aberta, o treinador orientou exercícios de trocas de passes e posse de bola em curto espaço. Depois, já com portões fechados, o argentino comandou um treinamento tático.

A comissão tem a semana cheia pela frente para ajustar o time que entrará em campo no fim de semana em busca da classificação. O próximo trabalho está marcado para a tarde desta quarta-feira (06).

