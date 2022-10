Inter Inter vai usar uniforme rosa contra o Goiás no Beira-Rio, neste domingo

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nova camisa do Inter em alusão ao Outubro Rosa Foto: Divulgação/Adidas Foto: Divulgação/Adidas

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou na última quarta-feira (5), que irá usar o novo uniforme rosa na partida contra o Goiás, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (9), às 11h, no Beira-Rio, em Porto Alege.

A camisa lançada na última semana, faz alusão ao Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama.

“A campanha destaca a importância do autocuidado, a prevenção diária e o diagnóstico preventivo para melhor qualidade de vida das mulheres. Além de trazer o futebol como instrumento de união para todos(as) lutarem juntos pela causa, como também celebrarem as batalhas que já foram vencidas”, disse em nota oficial do clube no lançamento do novo manto.

Após o empate no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, o time de Mano Menezes, chegou aos 54 pontos e manteve a vice-liderança do Brasileirão. Os colorados focam na busca por uma vaga direta na Libertadores 2023, já que as chances de título da Série A ficam distantes, pois o Palmeiras tem 12 pontos de vantagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter