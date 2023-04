Inter Inter vê irregularidade em gol do Flamengo e aciona CBF

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

O presidente do clube gaúcho fez reclamações em sua conta no Twitter Foto: Ricardo Duarte/Inter O presidente do clube gaúcho fez reclamações em sua conta no Twitter (Foto: Ricardo Duarte/ Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A vitória do Inter diante do Flamengo, no Beira-Rio, na segunda rodada do Brasileirão, não terminou em campo. A partida encerrou com reclamações dos dois lados. Após o Flamengo reclamar do gol de Mauricio, o Colorado se manifestou através do seu presidente, Alessandro Barcellos.

Em suas redes sociais, Barcellos afirmou que Gerson colocou o braço na bola antes de abrir o placar. Na publicação, o mandatário declarou que irá acionar a CBF para obter o áudio da análise do VAR.

Além disso, o mandatário colorado reclamou que a imprensa do centro do País está falando pouco sobre o lance.

“Alguns ‘especialistas’ do centro do País estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada de gol”, disse Barcellos.

Veja a publicação na integra

Alguns “especialistas” do centro do país estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada de gol. A seletividade começou cedo no Brasileiro. Com isto, estamos pedindo o áudio do VAR para esclarecimentos. pic.twitter.com/AdqAW6T88O — Alessandro Barcellos (@BarcellosSCI) April 24, 2023

