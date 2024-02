Inter Inter vence em casa o Caxias por 2 a 0 e continua vice-líder do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Ambos os gols foram marcados pelo atacante Lucca no segundo tempo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Diante de quase 26 mil torcedores no estádio Beira-Rio na tarde desse sábado (3), o Inter venceu o Caxias por 2 a 0 e se manteve na vice-liderança do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos. Os gols foram marcados no segundo tempo pelo atacante-reserva Lucca, formado nas categorias de base do clube. O próximo compromisso do Colorado é fora de casa, contra o Santa Cruz, na noite de quarta (7).

Já o Caxias está em sétimo lugar na tabela, com 5 pontos. A equipe da Serra enfrentará na quinta-feira (8) o vice-lanterna Guarany em Bagé.

Duelo

Com 2 minutos de jogo, ocorreu a primeira jogada interessante da partida, envolvendo uma possível polêmica. No primeiro ataque do Inter, Bruno Henrique recebeu na grande área e, durante a disputa com o zagueiro, acabou caindo e solicitando um pênalti. O árbitro, bem posicionado, optou por mandar seguir.

Aos 4, o atacante Wanderson driblou os zagueiros do adversário, invadiu a área, mas chutou fraco. Aos 6, o Inter errou na saída de bola, e o Caxias recuperou. Vitor Feijão partiu para cima de Vitão e ganhou o escanteio. Aos 10, o Caxias esteve no ataque. Vitor Feijão recebeu com espaço na esquerda e chutou rasteiro. Anthoni fez a defesa.

Aos 17, Hyoran pegou o rebote na entrada da grande área e mandou por cima do gol. Aos 18 minutos, Galvan, do Caxias, colocou a mão na parte de trás da coxa e recebeu atendimento médico. Aos 20, Galvan deixou o gramado com suspeita de lesão. Aos 22, bom lance do Inter. Wanderson passou por três adversários e fez um passe para Bustos, que dominou e chutou cruzado à direita de Volpi.

Aos 26, Alan Patrick cobrou o escanteio, e Vitão, na risca da pequena área, cabeceou sobre o gol. Foi a primeira oportunidade efetiva de gol para o Inter. Aos 30 minutos, o jogo foi paralisado para hidratação. Aos 35, Caxias partiu no contra-ataque. Feijão cruzou na segunda trave. Tomas Bastos apareceu às costas da zaga e bateu de primeira sobre o gol.

Aos 42 minutos, Alan Patrick fez uma boa jogada individual e arriscou de fora da área. Volpi caiu no canto direito e mandou para escanteio. Aos 46 minutos, Alan Patrick foi atropelado pelo zagueiro, e o juiz marcou a falta para o Inter. Na cobrança de falta, o camisa 10 chutou na barreira. No rebote, a bola sobrou para Enner Valencia, que devolveu para Alan Patrick. O meio-campista cruzou, e a defesa do Caxias tocou para a linha de fundo. Aos 49, com resultado de 0 a 0, Inter e Caxias empataram e o juiz encerrou o primeiro tempo de partida.

No primeiro minuto do segundo tempo, Enner Valencia apareceu livre dentro da grande área, mas chutou no corpo do goleiro e perdeu a melhor oportunidade da partida. Aos 5, Alan Patrick rolou na entrada da área para Wanderson, que finalizou e acertou a trave.

Aos 7 minutos, Gol do Inter, Lucca! Um golaço do Inter. O jovem entrou no intervalo para reforçar o ataque. Após receber na grande área, dominou a bola e acertou uma bicicleta incrível. Após o gol, toda a equipe parabeniza o jovem, que se deita no chão emocionado. Inter 1 x 0 Caxias.

Aos 14, gol do Inter! Novamente ele, Lucca! Outro golaço no estádio Beira-Rio. Após driblar o marcador, penetrou na grande área e, na saída do goleiro do Caxias, simplesmente mandou para o fundo da rede. Lucca, duas vezes! Inter 2 x 0 Caxias. Aos 20, Lucca fez jogada individual e cruzou rasteiro para trás. Alisson salva o Caxias.

Aos 25, Wanderson driblou o zagueiro e chutou. A bola bateu no corpo do zagueiro e ficou nas mãos de Volpi. Aos 29, como no primeiro tempo, houve a parada técnica para hidratação dos jogadores. Aos 36, Aránguiz arriscou de fora da grande área e mandou à esquerda de Volpi. Aos 41 minutos, Vitão deixou o campo com cãibra. Aos 49 minutos, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima encerrou a partida, decretando a vitória colorada. Internacional 2 x 0 Caxias.

Ficha técnica

– Inter: Anthoni; Fabricio Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (Gustavo Prado), Hyoran (Lucca) e Wanderson (Alario); Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

– Caxias: Fabian Volpi; Marcelo (Matheus Rocha), Alisson, Denílson e Cézar Henrique; Barba (Joel), Elyeser e Emerson Martins (Geilson); Vitor Feijão (Zé Andrade), Galvan (Tomas Bastos) e Gabriel Silva. Técnico: Gerson Gusmão.

– Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fabricio Lima Baseggio. Quarto Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos.

