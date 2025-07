Inter Inter vence o Grêmio por 2 a 1 no primeiro jogo nas finais do Gauchão Sub-20

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

O Colorado vai para o jogo de volta com a vantagem de poder empatar para ficar com o título Foto: Angelo Pieretti/Grêmio No primeiro jogo o Colorado sai na frente por placar parcial de 2x1. ( FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

O Inter largou em vantagem na final do Campeonato Gaúcho Sub-20 ao vencer o Grêmio por 2 a 1 no clássico Gre-Nal deste sábado (12), realizado no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Com grande atuação coletiva e eficiência nas finalizações, o Colorado vai para o jogo de volta com a vantagem de poder empatar para ficar com o título.

O time colorado soube aproveitar as melhores oportunidades no segundo tempo. Após um primeiro tempo equilibrado, com boas chances para ambos os lados, foi o Inter que conseguiu abrir o placar logo no primeiro minuto da etapa final, com gol de Marlon. Pouco depois, o Colorado ampliou com Yago Noal, que aproveitou o rebote após João Victor defender um pênalti.

O Grêmio descontou aos 33 minutos com Gabriel Mec, mas nos minutos finais o Inter mostrou segurança defensiva e soube controlar o ritmo da partida, mesmo sob pressão.

Com o resultado, o Inter joga por um empate no duelo de volta, marcado para o próximo sábado (19), às 11h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Caso o Grêmio vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se triunfar por dois ou mais gols, fica com o título.

Antes disso, o Colorado volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (16), às 15h.

2025-07-12