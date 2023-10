Inter Inter volta suas atenções para duelo decisivo na Libertadores. Técnico admite dificuldade em se concentrar no Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Colorado reiniciou os preparativos na tarde deste domingo. (Foto: João Bartista/Internacional)

Após a derrota de 2 a 0 em casa para o Atlético-MG no Brasileirão, as atenções coloradas se voltam para o segundo jogo contra o Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores da América, quarta-feira (4) no estádio Beira-Rio. O primeiro duelo foi empatado em 2 a 2 e agora basta uma vitória simples para o Colorado chegar à sua quarta final na história do torneio continental.

O técnico Eduardo Coudet admite que tem sido difícil obter bons resultados na competição nacional enquanto o foco estiver voltado à disputa sul-americana, na qual o clube já ergueu a taça em 2006 e 2010 (além de perder a final de 1980 para o Nacional do Uruguai). Ele declarou, em entrevista coletiva após o jogo contra os mineiros na noite de sábado (30):

“Mesmo com reservas durante a maior parte do tempo, criamos, tivemos volume de jogo e atuamos praticamente no campo adversário. Fizemos um grande jogo até tomar o gol, na primeira situação clara deles. Perdemos sem merecer. Sem desculpas, temos responsabilidades. Concentrar a cabeça era muito difícil, então pagamos por isso”.

O comandante argentino mencionou o exemplo do Fluminense, adversário da quarta-feira e que também perdeu nesta rodada do Brasileirão: 3 a 0 para o Cuiabá, no Mato Grosso, também no sábado e adotando a mesma estratégia do Inter em poupar titulares para a Libertadores.

A irregularidade colorada no Campeonato Brasileiro tem sido preocupado. Isso porque o time está em 14º lugar, com 29 pontos – a apenas três de distância da zona do rebaixamento. E o próximo compromisso na competição, em casa no domingo que vem (8), é o Grenal nº440.

Preparativos

O grupo do Inter se reapresentou na tarde deste domingo (1º) no centro de treinamentos do Parque Gigante para iniciar os preparativos do jogo contra o Fluminense. A comissão técnica comandou um trabalho fechado à imprensa.

Quem esteve em campo contra o Atlético-MG realizou atividades físicas no campo e na academia, enquanto os demais realizaram exercícios com bola no gramado. O campo já está livre do alagamento causado recentemente pela chuva e transbordo do Guaíba no local.

Eduardo Coudet ainda tem mais duas sessões pela frente para ajustar os últimos detalhes da equipe que receberá o Tricolor carioca. Ele tem praticamente todo o elenco à disposição para a partida.

Derrota

O Inter teve em campo no sábado uma equipe formada por Keiller, Rômulo (Hugo Mallo), Igor Gomes, Nico Hernández, Dalbert, Gabriel, Bruno Henrique (Alan Patrick), Gustavo Campanharo (Aránguiz), Gabriel Barros (Mauricio), Lucca (Enner Valencia) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Já o Atlético-MG treinado por Luiz Felipe Scolari teve Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Lemos, Arana, Battaglia, Edenilson (Patrick), Pavon (Alan Franco), Pedrinho (Igor Gomes), Paulinho e Hulk (Zaracho). Fuchs, Edenilson e Patrick, aliás, são ex-atletas colorados.

O Inter começou dando trabalho nos primeiros minutos de partida. Aos 5 minutos, Luiz Adriano arriscou uma finalização da intermediária. O atacante conseguiu chutar com força, mas o goleiro do Atlético-MG se esticou para fazer uma boa defesa. Logo depois, foi a vez de Rômulo tentar de longe. O lateral mandou por cima do travessão.

O time mineiro assumiu uma postura mais defensiva no início do jogo, deixando o Colorado ter a posse de bola. Com isso, o Inter dominou as chances criadas na primeira etapa. Pouco antes do intervalo, aos 47 minutos, Luiz Adriano teve a oportunidade de finalizar de dentro da área. O atacante, porém, pegou muito mal e mandou a bola para longe da meta.

Assim como no primeiro tempo, o Colorado ofereceu grande perigo nos primeiros minutos da segunda etapa. Logo aos 2min, Bruno Henrique cobrou escanteio para a área e Igor Gomes (do Inter) cabeceou com firmeza para o gol. Everson, em jogada de muito reflexo, saltou para espalmar para longe.

O Galo teve um desempenho melhor no segundo tempo e, com isso, conseguiu chegar ao gol. Edenílson cruzou para a área e Alan Franco desviou de cabeça. Keiller defendeu, mas o rebote caiu no pé de Hulk, que acertou um belo voleio, aos 27 minutos.

Com o placar aberto, o técnico Eduardo Coudet tentou colocar jogadores titulares do Inter para buscar o empate. Porém, não demorou muito para o Atlético-MG ampliar o placar. Aos 35min, o Colorado tentava sair jogando quando Igor Gomes roubou a bola na entrada da área. Na cara do gol, o meia tocou por baixo de Keiller e fez 2 a 0.

Antes do apito final, o Inter ainda ficou com um jogador a menos. Hugo Mallo entrou com a sola na canela de Guilherme Arana e, após o árbitro consultar o VAR, recebeu cartão vermelho direto.

