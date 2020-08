O Colorado entra em campo nesta quarta-feira (19), às 20h30, no estádio Beira-Rio, para enfrentar o Atlético-GO. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, será a segunda partida em casa do Clube do Povo na competição nacional.

O treinador Eduardo Coudet teve apenas dois dias de treinamentos antes da equipe retornar aos gramados. Sem Paolo Guerrero, que fez uma cirurgia no joelho e está fora da temporada, o treinador testou alternativas e ajustou os últimos detalhes do time. Com seis pontos na tabela, o Colorado ocupava até então o terceiro lugar na classificação do Brasileirão.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Matheus Jussa, Musto, Bruno Praxedes, Marcos Guilherme, Patrick, William Pottker, Peglow.

Atlético-GO – Técnico

Vágner Mancini – Jean, Moacir, Éder, Gilvan, Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Matheuzinho, Jorginho, Everton Felipe, Hyuri.

Arbitragem

Árbitro: Wagner Reway – PB (CBF)

Árbitro Assistente 1: Oberto da Silva Santos – PB (CBF)

Árbitro Assistente 2: Kildenn Tadeu Morais de Lucena – PB (CBF)

Quarto Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn – RS (CBF)

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

