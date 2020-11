Esporte Internacional enfrenta o América-MG fora de casa por vaga nas semifinais da Copa do Brasil

Estádio Independência é o palco da partida.

Esta quarta-feira (18) marca a disputa de vagas nas semifinais da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, o Inter enfrenta o América-MG, às 21h30, no Estádio Independência, buscando reverter o placar do jogo de ida para passar de fase. Em Porto Alegre, a equipe mineira venceu por 1 a 0 e conquistou a vantagem do empate. Se quiser chegar às semifinais, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Apenas um gol a frente, leva a disputa para os pênaltis.

América-MG – Técnico Lisca

Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson, Flávio, João Paulo, Felipe Azevedo, Juninho, Rodolfo, Ademir, Geovane.

Internacional – Técnico Abel Braga

Marcelo Lomba, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Moisés, Rodinei, Edenilson, Dourado, Lindoso, D’Alessandro, Leandro Fernández, Thiago Galhardo.

Arbitragem

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP);

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back (SP);

Quarto árbitro: Paulo César Zanovelli (MG);

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);

Assistente de VAR: Vinícius Furlan (SP) e Ciro Chaban Junqueira (DF).

