Futebol Internacional enfrenta o Tolima na Colômbia pela Libertadores. Acompanhe

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Estádio Manuel Torrillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. Foto: Reprodução/Twitter Estádio Manuel Torrillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A caminhada colorada na Copa Libertadores da América ganha mais um capítulo a partir desta quarta-feira (19). O Inter tem pela frente a terceira fase preliminar da competição continental, em partida marcada para as 21h30 (horário de Brasília), enfrentando o Tolima-COL, no estádio Manuel Torrillo Toro, em Ibagué. Vale um lugar na fase de grupos. Com a decisão em casa, a equipe colorada busca a vantagem em solo colombiano para se aproximar da classificação.

Viagem

A viagem para a Colômbia foi longa. Depois de muitas horas de vôo, a delegação chegou na noite de segunda-feira (17) a Bogotá, capital do país. Na terça-feira (18) pela manhã, o grupo colorado encarou mais 4h de estrada até Ibagué, cidade do adversário desta quarta. Já no turno da tarde, a comissão técnica comandou uma atividade no centro de treinamento do Tolima, fechando a preparação para o confronto.

Após eliminar a Universidad de Chile na fase anterior, todas as atenções coloradas estão voltadas para os dois confrontos contra o Tolima. O jogo da volta está marcado para a quarta-feira (26) da próxima semana, às 21h30, no Beira-Rio.

Escalação

Tolima – Técnico Hernán Torres

Álvaro Montero, J. Moya, J. Quinones, N. Castrillón, D. Banguero, C. Robles, Y. Gordillo, J. Campaz, O. Albornoz, A. Estupinan, F. Rodríguez.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Bruno Fuchs, Rodinei, Musto, Uendel, Boschilia, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme, Guerrero.

Arbitragem

Roberto Tobar Vargas, auxiliado por Alejandro Molina e Claudio Urrutia. O quarto árbitro é Cristian Garay. Equipe de arbitragem do Chile.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Futebol

Deixe seu comentário