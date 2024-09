Política Internado com pneumonia, ministro Dias Toffoli não tem previsão de alta do hospital em Brasília

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O ministro está "estável" e "respirando espontaneamente". Foto: Carlos Moura/STF O ministro está "estável" e "respirando espontaneamente". (Foto: Carlos Moura/STF) Foto: Carlos Moura/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou uma “melhora considerável” no quadro de saúde nas últimas 24 horas, informou nesta quarta-feira (18) o Hospital DF Star, onde o ministro está internado com pneumonia.

De acordo com o boletim do hospital, o ministro está “estável” e “respirando espontaneamente”. Apesar da melhora clínica, o magistrado não tem previsão de alta.

“O Hospital DF Star informa que o ministro do STF José Antônio Dias Toffoli apresentou melhora clínica considerável nas últimas 24 horas. Ele se recupera de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta”, informa a nota da equipe chefiada pela médica Ludhmila Hajjar.

Na sessão do STF desta quarta-feira, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, desejou “pronto restabelecimento” ao colega.

A recomendação médica é de que Toffoli fique afastado das atividades na Corte por 14 dias contados a partir desta quarta. Desde o fim de semana, Brasília, onde Toffoli está internado, sofre com incêndios florestais. De acordo com pessoas próximas do ministro, o ar perto da casa dele estava impregnado com a fuligem causada pelo fogo e ele se sentiu incomodado na última segunda-feira (16).

Nesta terça, novamente, Brasília acordou com o efeitos das queimadas no ar. Escolas e faculdade cancelaram as aulas. Médicos recomendam que a população não faça exercícios físicos ao ar livre, para não se expor em excesso à poluição. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/internado-com-pneumonia-ministro-dias-toffoli-nao-tem-previsao-de-alta-do-hospital-em-brasilia/

Internado com pneumonia, ministro Dias Toffoli não tem previsão de alta do hospital em Brasília

2024-09-18