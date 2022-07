Brasil Internet super rápida, 5G será ativado em Brasília nesta quarta. É a primeira cidade do país a contar com a tecnologia

Para ter acesso à internet 5G, a pessoa precisa ter um celular que venha com a tecnologia (Foto: Reprodução)

A quinta geração de internet móvel será ativada em Brasília na quarta, fazendo da capital federal a primeira cidade do país a contar com o 5G puro (standalone), oferecido na faixa de 3,5 gigahertz, que oferece a maior velocidade. A declaração foi feita pelo conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Moreira. A expectativa é que as operadoras acionem imediatamente as suas redes para que oferecer o 5G aos consumidores.

A data foi aprovada no início da semana pelo Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz). O grupo foi criado pela Anatel para cuidar da implantação da internet 5G no país na faixa de 3,5 gigahertz, a principal leiloada em novembro do ano passado. Também compõem o grupo as operadoras vencedoras do leilão e o Ministério das Comunicações.

Segundo Moreira, a capital federal foi escolhida para o início da operacionalização por “questões de logística”. “Tivemos toda a cautela por ser a 1ª cidade, que funciona como um piloto para as operações”, disse.

Os testes foram realizados durante todo o final de semana. A cobertura inicial contempla 80% do Distrito Federal. Até o momento, 100 estações de rádio-base foram instaladas na região.

As 3 operadoras que arremataram as principais faixas de 5G, Claro, Tim e Vivo, poderão operar na frequência de 3,5 GHz (gigahertz) a partir de quarta. Já a comercialização dos chips depende de cada operadora.

Segundo o presidente do Gaispi, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo estão em estágio avançado para receber a tecnologia 5G. “Esse trabalho compete à EAF (Entidade Administradora da Frequência)”, declarou.

Não há, no entanto, data definida para que estas 3 cidades ativem a tecnologia.

Ativação adiada

Em 2 de junho, a Anatel adiou em 60 dias o prazo para que as operadoras ativem a tecnologia 5G nas capitais brasileiras. A decisão foi divulgada pelo conselho da agência reguladora durante evento realizado no auditório da Anatel, em Brasília.

A tecnologia estava prevista para entrar em operação até julho nas capitais. Com a decisão, as operadoras terão até o dia 29 de agosto para estabelecer a 5ª geração de telefonia móvel e até o dia 29 de setembro para que a tecnologia esteja funcionando.

No início da semana, Moisés Moreira atribuiu o atraso à dificuldade de obter os equipamentos em razão da pandemia. O acréscimo de prazo era esperado no edital do leilão do 5G, realizado em novembro de 2021. A proposta de extensão foi feita pelo Gaispi. Em janeiro, a Anatel divulgou a lista atualizada de celulares compatíveis com o 5G e homologados pela agência. Ao todo, 54 aparelhos são compatíveis com a 5ª geração de telefonia móvel.

Como acessar

Para ter acesso à internet 5G, a pessoa precisa ter um celular que venha com a tecnologia. Os aparelhos mais novos já vêm habilitados. A princípio, de acordo com as operadoras de telefonia, não vai ser preciso que os clientes façam uma atualização do seu pacote de dados para acessar o 5G. Bastará que o celular tenha a função. Mas os detalhes comerciais ainda serão divulgados oficialmente. Atualmente, há 67 modelos de celular com a tecnologia 5G certificados e homologados pela Anatel.

