Rio Grande do Sul Inundação de prédios suspende perícias médicas da Justiça Federal em Porto Alegre, Canoas e Rio Grande

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

A sede da JFRS, localizada no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, foi alagada. Foto: Divulgação/Justiça Federal do Rio Grande do Sul A sede da JFRS, localizada no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, foi alagada. (Foto: Divulgação/Justiça Federal do Rio Grande do Sul) Foto: Divulgação/Justiça Federal do Rio Grande do Sul

As enchentes que afetam mais de 90% das cidades do Rio Grande do Sul também impactaram os serviços de perícias médicas da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JFRS). A atividade, realizada por médicos de diferentes especialidades, é fundamental para produzir laudos que orientam as decisões judiciais em processos.

A sede da JFRS, localizada no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, foi alagada, causando danos às redes elétrica, hidráulica e de telecomunicação, além dos comandos dos elevadores. O sistema de informática também foi prejudicado, resultando na suspensão da tramitação eletrônica de procedimentos.

Problemas semelhantes ocorreram nas unidades de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e em Rio Grande, no sul do Estado. Até que as atividades sejam restabelecidas, as perícias poderão ser realizadas em consultórios designados pelos juízes responsáveis pelos processos.

A sede de Porto Alegre permanecerá fechada, sem expediente presencial ou atendimento ao público, até o dia 28 de junho, conforme uma portaria oficial. A assessoria de comunicação da Justiça Federal gaúcha informou que a administração está trabalhando para “fazer as manutenções necessárias para o prédio voltar a funcionar”.

Devido à impossibilidade de atendimentos presenciais, algumas perícias agendadas para maio precisaram ser reagendadas. A JFRS garantiu que o reagendamento obedecerá à ordem dos agendamentos originais. “As perícias de maio serão, em sua grande maioria, realizadas em julho. Casos especiais serão analisados individualmente”, indicou a nota oficial.

Em Porto Alegre, cerca de 2 mil perícias são realizadas mensalmente. Esses exames são comuns quando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é contestado na Justiça por cidadãos que tiveram pedidos de benefícios previdenciários negados. A Justiça Federal gaúcha, há anos, passou a realizar a maioria das perícias médicas requisitadas em suas próprias sedes, com salas projetadas e equipadas para as avaliações. Essa medida padronizou e agilizou a tramitação dos processos, facilitando a conciliação após a confirmação do direito ao benefício previdenciário.

Como saldo desta tragédia, o Rio Grande do Sul registra 172 mortes, 806 feridos e 42 pessoas desaparecidas até o momento. De acordo com boletim da Defesa Civil estadual sobre as enchentes, divulgado nesse domingo (2), até o momento, mais de 617 mil pessoas ainda não conseguiram voltar para as suas residências, sendo que deste total, 37.328 estão morando temporariamente em um dos 600 abrigos emergenciais disponíveis no Estado.

2024-06-02