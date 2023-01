Política Homem filmado ao destruir relógio de Dom João VI é preso

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi localizado e preso em Uberlândia, Minas Gerais Foto: Reprodução Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi localizado e preso em Uberlândia, Minas Gerais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O homem filmado ao derrubar e destruir o relógio do século 17, feito pelo francês Balthazar Martinot, no Palácio do Planalto, foi preso pela equipe da Polícia Federal (PF) de Goiás. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (23), na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. O homem é Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos.

O relógio de pêndulo foi um presente da Corte Francesa para Dom João VI. Balthazar Martinot era o relojoeiro do rei francês Luís XIV.

Extremistas

Os atos cometidos por manifestantes radicais aconteceram no último dia 8 de janeiro. Na ocasião, os extremistas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Mensagens divulgadas pelo g1 mostraram que os radicais se articulavam por meio de aplicativos de mensagens.

Após os atos extremistas, o Ministério da Justiça passou a considerar Antônio, que foi preso nesta segunda-feira, como foragido. A corporação ainda informou que Antônio não resistiu à prisão. A defesa do suspeito não foi localizada para se manifestar.

Buscas por Antônio

O homem filmado ao destruir o relógio do século 17, feito pelo francês Balthazar Martinot, no Palácio do Planalto, foi identificado pela Polícia Civil (PC) como sendo Antônio Claudio Alves Ferreira, de 30 anos, morador de Catalão.

Após a identificação, a PC encontrou um carro que está registrado no nome do homem. Com base nos dados e comparando às imagens de câmeras de segurança, a corporação descobriu que carro dele estava em Brasília no dia do ataque, que aconteceu em 8 de janeiro.

Após isso, por volta de 20h do dia 8, ou seja, após os atos de terrorismo ocorridos em Brasília, o veículo sai do Eixo Monumental e, por volta de 23h, é visto saindo da capital federal. Já na madrugada no dia 9, por volta de 4h30, o carro é visto entrando em Catalão.

Após a chegada dele na cidade goiana, na madrugada do dia 9, a Polícia Civil percebeu que o veículo dele não circulou pela cidade até o dia 16 de janeiro, quando foi visto em movimento pela cidade até o dia 18, data que ele foi filmado pela última vez. Conforme os registros, ele foi visto pela circulando em Catalão pela manhã daquele dia.

