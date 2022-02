Mundo Investigação mostra que médico holandês fecundou 21 mulheres com o próprio sêmen

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Beek atendia casais com dificuldades de reprodução, e que dependiam da doação de sêmen para poder realizar o sonho de serem pais. (Foto: Reprodução)

Jos Beek, médico holandês especialista em fertilização, usou seu próprio sêmen para fecundar ao menos 21 pacientes, segundo apontou uma investigação da polícia da Holanda.

O ginecologista – que morreu em 2019 – trabalhava em um hospital entre 1973 e 1998 oferecendo tratamentos de fertilidade. Entretanto, não existem provas que garantam que ele continuou exercendo a prática depois de 1986 (nascimento da última criança com seus genes).

Segundo o hospital, o médico nunca revelou a origem das doações.

21 irmãos descobertos

A investigação sobre a conduta de Beek começou depois que uma organização encontrou a presença dos genes do médico em 21 crianças – todas foram pacientes do ginecologista.

O hospital que Beek trabalhava não existe mais, no entanto, outra instituição herdou os registros e anunciou a abertura de um comitê independente para investigar o caso.

Segundo os investigadores, o número de pessoas que podem ter recebido o sêmen do médico ginecologista pode ser ainda maior.

“A maneira como esse médico agiu na época é inaceitável”, disse Peter Jue, membro do conselho de administração do hospital Alrjine para o jornal inglês “The Guardian”.

“Estamos muito chocados com isso”, afirmou Jue. “Isso, é claro, tem um impacto significativo sobre os pais e as crianças envolvidas.”

O conselho ainda reforçou que os protocolos foram alterados desde as décadas de 1970 e 1980, quando o médico atuou, e que hoje em dia isso dificilmente aconteceria.

“Nos anos em que esse médico estava trabalhando, quase não havia regulamentações sobre programas de fertilidade. O campo ainda estava se desenvolvendo”, disse em nota o hospital.

Os registros hospitalares do período não existem mais, então um apelo geral foi feito para que as pessoas que podem ter sido atendidas pelo médico se apresentassem.

De acordo com uma lei que entrou em vigor em 2004, as pessoas na Holanda têm o direito de conhecer a identidade de seus pais biológicos quando atingem a idade de 16 anos.

Outros casos

Beek é o terceiro médico de fertilidade na Holanda que usou seu próprio sêmen durante o tratamento de pacientes.

Em outubro de 2020, testes de DNA revelaram que o ginecologista Jan Wildschut, que morreu em 2009, era o pai biológico de 17 crianças.

No ano anterior, descobriu-se que o médico Jan Karbaat havia usado seu próprio sêmen na concepção de 49 crianças com pacientes desconhecidas. As informações são do portal de notícias G1.

