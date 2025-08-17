Rio Grande do Sul Investimento estadual na Santa Casa de Alegrete chega se aproxima de R$ 16 milhões nos últimos quatro anos

17 de agosto de 2025

Hospital é referência para cerca de 450 mil habitantes da Fronteira-Oeste gaúcha. (Foto: Divulgação)

Referência hospitalar para cerca de 450 mil habitantes da Fronteira-Oeste gaúcha, a Santa Casa de Alegrete tem qualificado seus serviços e infraestrutura por meio de investimentos estaduais que somam quase R$ 16 milhões nos últimos quatro anos. Os recursos – destinados pela Secretaria da Saúde (SES) – contemplam obras já concluídas, projetos em andamento e novas ações anunciadas.

Na nova fase do programa “Avançar Mais na Saúde”, lançada no início deste mês e com previsão de R$ 213,7 milhões em todo o Rio Grande do Sul, a Santa Casa foi contemplada com R$ 5,5 milhões para a primeira etapa de construção da unidade de saúde mental.

O projeto prevê 12 novos leitos, com áreas específicas para dependência química e outros transtornos, separadas por gênero. O convênio para o repasse está em tramitação na SES.

Atualmente, a unidade conta com 20 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e uma equipe multidisciplinar. Na lista estão médicos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e profissionais administrativos.

“Nos últimos anos, recebemos importantes recursos por meio do Programa Avançar, que resultaram em melhorias estruturais, aquisição de equipamentos modernos e ampliação de serviços. Isso beneficiou diretamente pacientes de Alegrete e de toda a nossa região”, destaca o diretor do hospital, Roberto Segabinazzi.

A diretora-adjunta da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Andréia Carneiro, acrescenta: “Esses investimentos tiveram impactos positivos na região, com melhoria na assistência aos pacientes e mais acesso a exames e procedimentos”.

Nova UTI

Estão em fase de execução dois projetos: a construção da nova unidade de tratamento intensivo (UTI) adulto e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética.

A nova UTI terá dez leitos (dois a mais que a atual) e está em fase final de obras. A inauguração deve ocorrer em breve. Com cerca de 300 metros quadrados, o espaço reformado atenderá às exigências legais e substituirá a unidade em funcionamento. Para a obra, a SES repassou R$ 980 mil, e o hospital contribuiu com uma contrapartida de R$ 770 mil.

Ressonância

Adquirido com repasse estadual de R$ 4,4 milhões, o novo equipamento de ressonância magnética de campo fechado já chegou à instituição e será instalado após a conclusão da obra no setor de diagnóstico por imagem. A Santa Casa já possui um aparelho de campo aberto, com o qual realiza mensalmente cerca de 180 exames por mês, contratualizados pelo Estado. O novo aparelho permitirá ampliar esse número para até 300.

A ressonância magnética de campo fechado possui estrutura em formato de túnel e utiliza campos magnéticos mais potentes, oferecendo imagens de alta resolução e maior precisão diagnóstica, sendo ideal para exames do cérebro, da coluna, das articulações e dos músculos.

Já o equipamento de campo aberto tem estrutura mais acessível, com laterais abertas e campo magnético menos intenso, oferecendo maior conforto a pacientes, embora com qualidade de imagem inferior e limitações em casos que exigem diagnósticos mais complexos.

Gestantes e mães

Em agosto de 2024 foram inaugurados no hospital o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento para mães com bebês internados na UTI neonatal (para crianças recém-nascidas de até 28 dias de idade), além da reforma e ampliação da unidade de endoscopia e colonoscopia. Os investimentos somaram R$ 2,2 milhões, por meio do programa “Avançar na Saúde”, depois rebatizado “Avançar Mais na Saúde”.

A chamada Casa das Mães da Neo oferece acolhimento a mães de outros municípios que precisam permanecer em Alegrete durante a internação dos filhos. O espaço conta com duas salas e oferece alimentação completa, fornecida pela Santa Casa, promovendo a humanização do atendimento e o fortalecimento do vínculo entre mães e bebês.

O ambulatório atende gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, com acompanhamento especializado por equipe de referência.

Outras aquisições

– Aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico.

– Equipamentos para a Unidade de cuidados intermediários neonatal convencional para recém-nascidos de alto risco, com cinco leitos habilitados e equipamentos para hemodiálise.

– Ampliação de 50% no atendimento a novos recém-nascidos.

– Aumento de 30% na capacidade de atendimento, passando a receber pacientes de toda a região.

– Ampliação e modernização da UTI adulto de oito para dez leitos

– Construção da casa da gestante e do ambulatório de gestação de alto risco e reforma da unidade de endoscopia e colonoscopia.

– Aquisição de ressonância magnética de campo fechado e adequações estruturais, incluindo blindagem, refrigeração e subestação de energia.

– Construção da unidade de saúde mental e aquisição de 13 equipamentos de hemodiálise.

