Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

O saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 73,8 bilhões. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 5,541 bilhões em outubro, informou o Banco Central (BC). No mesmo período do ano passado, o montante havia sido de US$ 3,375 bilhões. O IDP engloba investimentos estrangeiros mais duradouros no País, como em uma nova fábrica ou ampliação da capacidade de uma instalação já existente no País.

No acumulado do ano até outubro, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 73,953 bilhões. A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 70 bilhões. A projeção foi mantida no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

No acumulado dos 12 meses até outubro deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 73,8 bilhões, o que representa 4,05% do Produto Interno Bruto (PIB).

Contas externas

O ingresso de IDP foi suficiente para cobrir o rombo nas contas externas. O resultado das transações correntes ficou negativo em outubro deste ano, em US$ 4,625 bilhões. Este é o melhor desempenho para meses de outubro desde 2020, quando o saldo foi negativo em US$ 1,473 bilhão.

Um dos principais do setor externo do País, o resultado é formado pela balança comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), pelos serviços (adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior).

O número da conta corrente em outubro ficou dentro do esperado, com intervalo de déficit de US$ 8,545 bilhões a de US$ 1,300 bilhão (mediana negativa em US$ 4,750 bilhões).

Pela metodologia do Banco Central, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 2,551 bilhões em outubro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 3,444 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 4,054 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 5,675 bilhões.

No acumulado do ano até outubro, o rombo nas contas externas soma US$ 44,039 bilhões. A estimativa atual do BC é de déficit na conta corrente de US$ 47 bilhões em 2022. A projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

Nos 12 meses até outubro deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 60,289 bilhões, o que representa 3,31% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse é o menor déficit em proporção do PIB desde agosto, quando ficou em 3,26%.

Viagens

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 653,472 milhões em outubro. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. No décimo mês de 2021, o déficit nessa conta foi de US$ 265,777 milhões. Em setembro, a despesa líquida foi de US$ 491 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais em outubro foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,066 bilhão. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 413,429 milhões no período.

No acumulado do ano até outubro, o saldo líquido da conta de viagens ficou negativo em US$ 6,016 bilhões. No mesmo período do ano passado, o déficit nessa conta foi de US$ 1,591 bilhão.

